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Планы Путина в 2014 году по Украине были спонтанными - Коломойский

Планы Путина в 2014 году по Украине были спонтанными - Коломойский

Игорь Коломойский

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в 2014 году у президента России Владимира Путина были спонтанными планы по отношению к Украине. Об этом бизнесмен сказал в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.

“Я думаю, они (планы у Владимира Путина в 2014 году в отношении Украины — ред.) были спонтанными. Есть видимо какой генеральный план, что Украина была частью России в том или ином виде”, — сказал бизнесмен, отвечая на вопросы, которые были планы у Путина в 2014 году.

“Мы сами позволили. Мы взяли и обнажились, показали слабые места. Не знаю правду говорят или нет, то что судят Януковича. Сами попросили — Путин приди. Ну, на уровне главы государства. Я не знаю, насколько легитимна та бумажка (очевидно речь идет о письме Януковича к Путину с просьбой ввода российских войск — ред.). Но она обсуждается, Чуркин же ее показывал”, — отметил он.

Также Коломойский считает, что Украина де-факто не могла защищать Крым.

Ранее Коломойский заявил, что Украина в ближайшее время вернет оккупированные районы Донбасса, а затем и оккупированный Крым.

Напомним, Национальный банк Украины подал иск к Первой инстанции суда Республики и Кантона Женевы против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

Добавим, что в 2016 году “Приватбанк” перешел в стопроцентную собственность государства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Коломойский
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