МИД Китая выразил ноту протеста США по обвинению в хакерстве

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Власти КНР крайне недовольны заявлениями американского правительства о хакерских атаках и хищении сетевой информации, якобы причастных к китайским госорганам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

“Китайское правительство занимает неизменную и однозначную позицию по вопросам сетевой безопасности. Китай выступает решительно за безопасный интернет, твердо борется с хищениями информации через интернет в любых их проявлениях”, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, китайские власти ни при каких обстоятельствах не будут оказывать поддержку тем, кто занимается получением данных путем хакерских атак.

“Обвинения в так называемой интернет-краже в отношении двух граждан КНР и соответствующий „иск“- действия, серьезно нарушают нормы международного законодательства, наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям ... Китай выражает по этому поводу решительный протест, а также жесткое представление в адрес США”, — резюмировала Хуа Чуньин.

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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки утверждают, что китайские злоумышленники похитили интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию. После этого, директор ФБР США Кристофер Рэй заявил: “Цель Китая — вместо США стать ведущей супердержавой в мире, и они используют незаконные способы, чтобы этого достичь”.