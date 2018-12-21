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Сегодня совет будет рассматривать вопросы касательно молодежи

Сегодня совет будет рассматривать вопросы касательно молодежи

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в последний пленарный день заседаний 2018 года планирует рассмотреть лишь два законопроекта, которые касаются молодежи. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня ВР, передает корреспондент УНН.

Сначала депутаты рассмотрят законопроект №4186 об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.
После этого парламент планирует утвердить постановление №5576 "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Перед голосованием народные избранники будут ставить вопрос в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла постановление №9419, которым утвердила календарный план проведения следующей десятой сессии парламента. "За" соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, политика
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