Сегодня совет будет рассматривать вопросы касательно молодежи

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в последний пленарный день заседаний 2018 года планирует рассмотреть лишь два законопроекта, которые касаются молодежи. Соответствующие законопроекты внесены в повестку дня ВР, передает корреспондент УНН.

Сначала депутаты рассмотрят законопроект №4186 об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

После этого парламент планирует утвердить постановление №5576 "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".



Перед голосованием народные избранники будут ставить вопрос в Кабинет министров Украины.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла постановление №9419, которым утвердила календарный план проведения следующей десятой сессии парламента. "За" соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов.