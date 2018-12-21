Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 14:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Директор Института трансплантологии: без изменения закона мы с 1 января, остановим все операции
Директор Института трансплантологии: без изменения закона мы с 1 января, остановим все операции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3000
Версия для печати

Экономические санкции ЕС против РФ официально продлят сегодня - СМИ

Экономические санкции ЕС против РФ официально продлят сегодня - СМИ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз в пятницу, 21 декабря, официально продлит на полгода экономические санкции против России. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Экономические санкции ЕС против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", - сообщил Йозвяк.

Напомним, 17 декабря послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономических санкций против России.

Ранее, 13 декабря, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2019 года. Таким образом, утверждение продления действия этих санкций 17 декабря формализует договоренности на саммите ЕС 13 декабря. Их еще предстоит утвердить Совету ЕС на уровне министров.

Как сообщал УНН, по данным СМИ, в ЕС планируют наложить санкции на "Петрова и Боширова".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.