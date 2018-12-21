Экономические санкции ЕС против РФ официально продлят сегодня - СМИ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз в пятницу, 21 декабря, официально продлит на полгода экономические санкции против России. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Экономические санкции ЕС против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", - сообщил Йозвяк.

Напомним, 17 декабря послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономических санкций против России.

Ранее, 13 декабря, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2019 года. Таким образом, утверждение продления действия этих санкций 17 декабря формализует договоренности на саммите ЕС 13 декабря. Их еще предстоит утвердить Совету ЕС на уровне министров.

Как сообщал УНН, по данным СМИ, в ЕС планируют наложить санкции на "Петрова и Боширова".