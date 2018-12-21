Гройсман рассказал, когда правительство пересмотрит зарплату главы "Нафтогаза"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не будет поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Пересмотр окладов будет происходить во время пересмотре контрактов, которые компании заключают с Кабмином. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Это означает, что при пересмотре контрактов, и по НАК "Нафтогазе" это произойдет в марте, меня будет интересовать и это будет дискуссия достаточно конкретная на правительстве об условиях оплаты труда руководителей национальных компаний. Мы здесь будем достаточно жесткие с точки зрения позиции правительства, потому что сейчас выплаты осуществляются по действующим контрактам", - сказал Гройсман.



Как сообщал УНН, полицейским и спасателям пообещали с начала 2019 года усиление социальной защиты, в частности повышение заработной платы, компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.



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