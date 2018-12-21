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У Путина заверили в готовности к обмену осужденными с Украиной "всех на всех"

У Путина заверили в готовности к обмену осужденными с Украиной "всех на всех"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех". В то же время подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", - заявил он.

"Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - добавил пресс-секретарь.

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Песков не стал комментировать детали этих подходов, отметив, что о таких вопросах "нельзя говорить обобщающе, можно только персонально говорить".

Напомним, в сентябре первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращено заявила, что представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Также она заявляла, что Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, осужденные
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