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Епифаний прокомментировал возможность изменения даты празднования Рождества

Епифаний прокомментировал возможность изменения даты празднования Рождества

Митрополит Епифаний

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вопрос изменения церковного календаря будет рассматриваться в новой Православной церкви Украины (ПЦУ) постепенно, и собственно изменения произойдут только после согласия церковной общины. Об этом, комментируя, когда новая церковь будет праздновать Рождество, заявил глава новой Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Вопрос календаря является реформой. Мы должны воплощать реформы, но постепенно, трезво, разумно, чтобы это не вызвало противостояние в обществе, зная много примеров других православных поместных церквей, которые переходили на другой календарь. Если вспомнить Элладскую церковь, то именно на вопросе календаря произошел некий раскол, который сохраняется до сих пор", - отметил Епифаний, отвечая на вопрос, когда новая церковь будет праздновать Рождество.

По его словам, церковь должна объяснять людям, почему нужно менять календарь и, соответственно, дату празднования Рождества, и если эти объяснения будут восприняты религиозной общиной, то ввести их.

15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: церковь, Рождество Христово, Автокефалия, Томос, Епифаний
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