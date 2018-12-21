Закон о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояние – Епифаний

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь не вызовет противостояние религиозной общины в Украине. Об этом заявил глава новой Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сегодня (20 декабря – ред.) был принят соответствующий законопроект под номером 5309, согласно которому церковь, которая имеет свой руководящий орган в стране агрессора, должна соответствовать своей сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит. И я верю, что это не вызовет никакого противостояния, потому что сейчас упорядочивается законодательство Украины, согласно которому и будут облегчены те переходы православных приходов от Московского патриархата в Единую православную церковь Украины", – отметил Епифаний.

При этом он добавил, что таким образом государство отнюдь не вмешивается в церковные дела, поскольку она лишь упорядочивает свое законодательство и укрепляет безопасность государства.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. "За" соответствующий документ проголосовали 240 народных депутатов.

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата вышли под здание Верховной Рады из-за недовольства перспективой переименования их церкви.

15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.