Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными в формате 22 на 22 и 72 на 19, 5 января 2019 года. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Мы выражаем большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО сорвалось предложенное украинской стороны об освобождении заложников на 27 декабря. Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27 декабря на видеоконференции обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19, 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир. Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу, апеллировать к российской власти проявить милосердие, гуманизм, преданность христианской, православной традиции милосердия и добрых поступков к Рождеству на практике", - написала Геращенко.

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Проанализировав все списки, Украина готова помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях и готова передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине. Эти списки Украина направила в ОБСЕ.

"Недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ. Этот человек уже давно мог быть дома ...., но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать их в обмен передать Украине 22 политзаключенных Кремля", - сообщила Геращенко.

Также она напомнила, что в этот день состоится видеоконференция безопасности группы. Было бы замечательно - договориться и об увольнении и о режиме тишины. Представитель Украины в ТКГ есть. Марчук выразил готовность присоединиться к работе двух групп, чтобы вместе искать компромисс.

Напомним, Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу "всех на всех".



