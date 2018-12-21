Глава РПЦ Кирилл обвинил Константинополь в антиканонической агрессии

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава РПЦ, патриарх Московский Кирилл обвинил Вселенский патриархат в "антиканонической агрессии" путем предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Московского Патриархата, передает УНН.

Так, 21 декабря во время епархиальных собраний Москвы Кирилл заявил о "вмешательстве Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь Русской Православной Церкви" в Украине.

Как сообщают в пресс-службе, глава РПЦ назвал назначение в Киев экзархов Константинопольского престола "грубым нарушением церковных канонов".

"К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась. 11 октября Константинопольская патриархия сообщила о решениях, принятых ее синодом: предоставить автокефалию Украинской церкви, которая на самом деле об этом не просила, восстановить в священном сане руководителей "украинского раскола", отменить все наложенные на них канонические запреты и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение; отменить действие подписанной 332 года назад соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав Московского Патриархата; открыть в Киеве свои ставропигии", - заявил Кирилл.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. Согласно законопроекту, УПЦ МП не может называться украинской.

Позже в тот день Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с призывом применить право вето к закону №5309.