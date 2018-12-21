Суркисы украли у армии 30 млн грн - ветеран АТО

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За пять лет войны братья Игорь и Григорий Суркисы отобрали у армии около 30 млн грн. Об этом в своем блоге написал ветеран АТО Сергей Белошицкий, передает УНН.

Он напомнил, что месяц назад ветераны АТО обнародовали информацию о том, что ФК "Динамо" (Киев) не платит налоги. Тогда же АТОшники потребовали от братьев Суркисов оплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме.

"Сегодня журналисты обнародовали все черные бухгалтерские схемы "Динамо", благодаря которым Суркисы воруют деньги у армии и прячут их в своих оффшорах. Опубликованы документы оффшорных операций и выплат заработных плат игрокам в обход налогообложению.

В то время, когда ФК декларирует свой годовой зарплатный фонд на уровне 55,6 млн грн, он реально составляет 445,6 млн грн", - написал Белошицкий.

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За 2017 год клуб заплатил 830 тыс. грн военного сбора, продолжил ветеран АТО. А должен был заплатить 6,7 млн грн, уточнил Белошицкий.

"То есть, украдено и спрятано в оффшорах только за год было почти 6 млн грн, полагающихся военным, бойцам, который сегодня на передовой охраняют границы нашего Государства.

За пять лет войны Суркисы отобрали у армии около 30 млн грн", - написал он.

"Думайте, господа! Особенно те наши бывшие президенты Кравчуки, Кучмы и Ющенки, которые даже сегодня, уже не имея власти, пытаются защищать интересы трусливого олигарха Суркиса", - резюмировал Белошицкий.

Напомним, на днях, во время пресс-конференции первого Президента Украины Леонида Кравчука, стало известно о существовании письма на имя Президента Украины Петра Порошенко, которое якобы подписали 26 ветеранов украинского футбола.

Среди прочего, как следует из фотокопий письма, в нем содержится просьба к Президенту вернуть Григория Суркиса в ряды ФФУ и выдвинуть его кандидатуру на выборы вице-президентов УЕФА.

Соответствующий документ лег в основу обращения трех президентов Украины - Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Кравчука к действующему Президенту Украины. Об этом журналистам рассказал сам Кравчук.

Среди подписантов указанного документа значится фамилия главного тренера ФК "Динамо" Александра Хацкевича и экс-тренера команды Олега Блохина. Однако сам Блохин опроверг свою подпись под упомянутым документом.