МИД будет оформлять э-визы иностранцам из 52-х стран мира

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С 1 января следующего года Министерство иностранных дел будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде, э-Виз, иностранцам из 52 государств мира по расширенныму перечню оснований въезда в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

Так, в частности, МИД осуществлять оформление э-Виз иностранцам из 52 государств с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.

Электронные визы в следующем году смогут получать граждане Австралии, Багамских Островов, Барбадоса, Бахрейна, Белиза, Боливии, Бутана, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминики, Доминиканы, Эквадора, Индонезии, Камбоджии, Кирибати, КНР, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, Лаоса, Маврикия, Малайзии, Мальдив, Мексики, Маршалловых Островов, Микронезии, Мьянмы, Наура, Непала, Никарагуа, Новой Зеландии, Омана, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Саудовской Аравии, Сейшельских островов, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Люсии, Сингапура, Соломоновых Островов, Суринама, Таиланда, Тимор-Лешти, Тринидада и Тобаго, Тувала, Фиджи, Ямайки.

Также в МИД уточнили, что необходимо для оформления электронной визы.

"Регистрация на веб-платформе МИД. В режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов. Оплатить онлайн банковской картой консульский сбор. Получить готовую э-Визу на электронную почту", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года тарифная ставка консульского сбора за оформление электронных виз на въезд в Украину вырастет до 85 долларов.