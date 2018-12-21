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Великобритания отмечает, что международные организации должны иметь доступ к украинским морякам

Великобритания отмечает, что международные организации должны иметь доступ к украинским морякам

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Великобритания сделает все возможное, чтобы международные организации имели доступ к захваченным украинским морякам. Об этом заявил Государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает УНН.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы международные организации имели доступ к захваченным украинским морякам, чтобы их можно было освободить как можно скорее и чтобы они объединились со своими семьями. Я также надеюсь, что мы будем иметь возможность обсудить с вами, каким образом мы можем продолжить и укрепить наше сотрудничество, расширить ее на будущее для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины", - об этом подчеркнул Государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон.

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По его словам, ситуация, которая есть на сегодня, является неприемлемой и неправильной.

Напомним, стало известно имена еще двух захваченных русскими в Керченском проливе украинских моряков, которые находятся в российском СИЗО, которые назвали себя военнопленными.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, моряки, Великобритания, Степан Полторак
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