Рабинович: нужно объединиться вокруг "Оппозиционной платформы – За життя" и сменить власть

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Политики должны отбросить распри и объединиться вокруг приоритетных целей "Оппозиционной платформы – За життя", чтобы сменить власть в стране. Об этом сообщил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Свежая социология показывает, что объединение оппозиционных сил вокруг единой платформы – залог будущего успеха для всех, кто ставит своей целью победу над вакханалией нынешней власти. Однако для еще более полной победы необходима наша максимальная сплоченность. Я призываю всех, кто разделяет наши ценности и стремится к тому же, к чему и мы – объединиться! Давайте оставим за скобками междоусобицу и распри, мелкие обиды и недопонимание, и объединимся ради сильной и независимой Украины!", – предложил парламентарий.

По его словам, чтобы победить нынешнюю власть завтра, украинцам уже сегодня нужна сильная, сплоченная и единая оппозиция, ведь только объединив усилия вокруг главных целей, можно их выполнить.



"Мы, "Оппозиционная платформа – За життя", уверены, что главная цель, вокруг которой должна консолидироваться нынешняя оппозиция – установление немедленного и окончательного мира в Украине! Когда мы придем к власти, мы тут же инициируем переговоры на всех уровнях с целью скорейшего достижения мира – "ключи от мира" находятся именно в нашей партии... Смерти и кровопролитие должны быть немедленно прекращены!" – считает народный депутат.



Политик назвал и вторую цель, которая объединяет сторонников платформы, – сильная экономика.



"У нас есть конкретный план, как достичь экономического роста. Для этого мы вернем все недра в собственность государства, реприватизируем стратегические предприятия, остановим разбазаривание украинской земли и создадим земельный банк. Мы приглашаем все оппозиционные политсилы объединяться и совместно с нами реализовывать этот план после выборов!" – считает Вадим Рабинович.



Лидер "Оппозиционной платформы – За життя» назвал и третью цель – необходимо остановить раскол внутри страны.



"Сегодня нас пытаются разделить и разобщить в языковом вопросе, заткнуть рот правдивым телеканалам, ущемить в основных правах человека. На этой почве в стране поднимает голову фашизм, он уже на наших улицах! Объединившись и победив на выборах, мы пресечем попытки фашистского реванша в Украине и восстановим целостность общества. Еще раз подчеркну: мы сможем достичь наших главных стратегических целей, только если объединимся вокруг них. Нам не нужно говорить о том, что нас разъединяет. Сейчас есть дела более важные – нужно спасать страну! И наша платформа готова принять всех, кто готов вместе с нами спасать Украину. А внутренние распри давайте оставим на потом – сейчас не до этого. Наши двери открыты для каждого!" – резюмировал Вадим Рабинович.