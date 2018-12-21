Партии Савченко не разрешили открыть счет - сестра
Надежда Савченко
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Народному депутату Украины Надежде Савченко не разрешили начать процедуру открытия счета партии Надежды Савченко. Об этом сообщила Вера Савченко, сестра народного депутата Украины Надежды Савченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я сейчас у следственного изолятора несуществующего СБУ. Мы пришли сюда с нотариусом для того, чтобы начать процедуру открытия счета партии Надежды Савченко. Но нам не дали разрешение на свидание с Надеждой", - сообщила Вера.
"Что вас пугает? Что она начала принимать участие в президентской кампании? Почему вы так боитесь, чтобы мы начали этот процесс? Мы его все равно начнем, как бы вы там не препятствовали. Вы против закона не попрете", - заявила сестра.
Вера также добавила, что они продолжат требовать права Надежды на открытие этого счета и продолжение политической деятельности.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева, обязал защиту народного депутата Надежды Савченко ознакомиться с доступными материалами дела до 19 января 2019 года.