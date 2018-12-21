Гриценко несет ответственность за развал ВВС Украины - аналитик

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко перестал упоминать в своих интервью, что является полковником авиации, так как несет ответственность за распродажу украинской авиатехники и подрыв потенциала ВВС Украины на момент начала российской агрессии в 2014 году. Об этом в своей статье для издания Подробности пишет экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Василий Хмелевский, сообщает УНН.

“До 2014 года Анатолий Гриценко, рассказывая о своем военном прошлом, непременно подчеркивал, что он — полковник авиации, якобы разбирается во всех типах летательных аппаратов времен СССР и часто напоминал о золотой медали Киевского высшего военного авиационно-инженерного училища. А теперь перестал, заявляет, что „таких специалистов у нас избыток“, и что осознал — „его место не там“ (на Донбассе — ред.). И не случайно”, — рассказал эксперт.

“В ВВС хорошо помнят, сколько самолетов и вертолетов потеряла Украина во времена руководства оборонным ведомством полковником авиации Гриценко. Именно при нем порезали на металлолом последний бомбардировщик Ту-22М3, который по своим характеристикам мог стать основой для сдерживания любого противника. Именно при Гриценко, по оценкам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ВВС потеряли 192 боевых самолета и 56 вертолетов”, — заявил аналитик.

“Хорошо досталось при Гриценко и „природным врагам“ ВВС — войскам ПВО. По данным того же КНИИСЭ в бытность Гриценко министром обороны, из состава ВСУ было выведено 248 ЗРК и 18 ракетных комплексов. А согласно его директиве от 1 января 2007 года, прекратил свое существование единственный в стране печатный орган Минобороны, освещавший события в области авиации и ракетостроения, газета „Крылья Украины“. Все это звездочки „за сбитые“ на борту Мерседеса министра обороны Гриценко”, — подытожил Василий Хмелевский.