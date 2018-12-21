Сенцова выписали из медицинской части

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам тюремного заключения в РФ, выписали из медицинской части. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов – ред.) переведен из медицинской части учреждения в загон для дальнейшего отбывания наказания", – отметили в управлении.

По информации ведомства, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

"Осужденный Сенцов может привлекаться к труду в соответствии со ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", – добавили в ФСИН РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин не планирует инициировать переговоры по освобождению Сенцова

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

В мае этого года Сенцов объявил бессрочную голодовку в знак протеста. 6 октября политзаключенный официально завершил голодовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцова после голодания держат "на кипятке и баланде"