Нидерланды обдумывают решительные шаги против РФ из-за сбитого MH17

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за сбивание гражданского авиалайнера рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов. Об этом, ссылаясь на письмо министра иностранных дел Королевства Стефа Блока, пишет издание The New York Times, передает УНН.

В письме, направленном в парламент Нидерландов, министр иностранных дел заявил, что Россия не приложила никаких усилий, чтобы начать переговоры о возможном урегулировании или компенсации семьям жертв рейса MH17 малазийских авиалиний, и правительство рассматривает "возможные дальнейшие шаги", включая "передачу вопроса в международный суд или организацию".

Нидерланды и Австралия, граждане которых составляли большое количество жертв, "несколько раз обращались к России по дипломатическим каналам с просьбой принять участие в официальных встречах по этому вопросу с целью установления истины и достижения справедливости и ответственности перед жертвами и их ближайшими родственниками", - написал Блок в письме.

Дипломатические усилия, по его словам, не привели к переговорам "об ответственности России", хотя правительство Нидерландов остается открытым для диалога, если Кремль захочет сесть за стол переговоров.

Как отмечает издание, усилия по привлечению к ответственности за такое учреждение, как Международный уголовный суд, могут занять годы, если не десятилетия.

Как сообщал УНН, в ноябре этого года родственники 55 жертв сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 подали жалобу против России в Европейский суд по правам человека.

Самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России - в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.