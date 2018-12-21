Радикалы приписали себе "земельный" законопроект БПП

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка продолжает манипулировать фактами. Нардеп заявляет, что вчера в стенах ВР состоялось голосование за законопроект радикалов о продлении моратория на продажу земель. Впрочем, это не так, передает УНН.

"Защищаем наш законопроект о продлении моратория на введение рынка земли", - написал нардеп в день голосования за продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2020 года.

Действительно, 20 декабря, ВР поддержала такой документ. Но в списке его инициаторов нет фамилии, ни Ляшко, ни Рыбалки, ни одного другого радикала вообще.

Соавторами документа выступили 8 нардепов от БПП, 1 нардеп от Возрождения, 1 внефракционный, 2 народные избранники от Батькивщины и 1 нардеп от Воли народа.

Как писал УНН, по прогнозам экспертов фармацевтического рынка, законодательная инициатива радикалов о "ценах на лекарства" может уничтожить аптечные учреждения в селах.

Также напомним, согласно рейтингу портала "Слово и дело", Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний.

Кроме того, законопроекты указанного политика, эксперты часто критикуют именно за популизм и бессодержательность.