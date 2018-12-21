ЦИК объявила о проведении выборов 23 декабря в 13 областях

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных общинах состоятся первые местные выборы. В пятницу, 21 декабря, в 24 часов заканчивается предвыборная агитация. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“В воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТО) в 13 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей”, - говорится в сообщении.

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В состав этих 78 ОТО вошли 345 местных советов (городских — 9, поселковых — 19, сельских — 317). В частности, такие выборы состоятся в следующих областях:

Волынская — 9 ОТО; Днепропетровская — 1 ОТО; Житомирская — 6 ОТО; Ивано-Франковская — 4 ОТО; Киевская — 4 ОТО; Кировоградская — 4 ОТО; Львовская — 5 ОТО; Полтавская — 3 ОТО; Ровенская — 3 ОТО; Тернопольская — 5 ОТО; Хмельницкая — 3 ОТО; Черкасская — 27 ОТО; Черновицкая — 4 ОТО.

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В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 622 избирательных участках.

В ЦИК напомнили, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования, то есть сегодня, 21 декабря 2018 года. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

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Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно.

В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 года включительно.

В указанных выборах участвуют местные организации 46 политических партий.

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Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 18 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривен.

В течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года в Украине были назначены 707 первых местных выборов в объединенных территориальных общинах.

Следовательно, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 785.

Напомним, ЦИК подготовила 665 УИК для проведения местных выборов.

Как сообщал УНН, в ЦИК до сих пор остается неурегулированным вопрос проведения местных выборов в 10 областях Украины, где введено военное положение.

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В то же время, в ЦИК отметили, что 29 ноября 2018 Комиссия приняла постановление по организации подготовки и проведения местных выборов в отдельных регионах Украины, в которых введено военное положение. Также местные выборы в 10 областях отменены из-за военного положения.

Отметим, что Президент Украины внес на рассмотрение парламента изменения в закон о военном положении, предусматривающие проведение местных выборов.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года.

25 ноября в районе Керченского пролива произошо российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

12 октября 2018 ЦИК назначила на 23 декабря местные выборы в 123 объединенных территориальных общинах (ОТГ) в 21 области Украины.

19 ноября стартовало выдвижение кандидатов на местных выборах 23 декабря.