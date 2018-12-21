Научно-экспертное управление ВР советовало отклонить проект с переименованием УПЦ МП

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины еще в июне 2017 года советовало парламенту в первом чтении отклонить законопроект №5309 относительно названия религиозных орагнизаций, центр которых расположен в государстве-агрессоре. Об этом говорится в заключении ГНЭУ относительно соответствующего законопроекта, опубликованном на сайте ВРУ, передает корреспондент УНН.

По мнению Главного управления, законопроект №5309 не согласуется со светской природой украинского государства, которая закреплена в Конституции Украины, и может привести к деструктивным процессам в религиозной сфере.

Эксперты отметили, что документ "чрезмерно детализирует особенности вхождения одной религиозной организации в другую религиозную организацию". Отмечается, что такой подход является некорректным, ведь религиозные организации имеют исключительное право определять свою каноническую подчиненность.

Кроме этого управление отметило, что в законопроекте не разъяснены понятия "руководящий центр (управления)", что создает условия, которые затрудняют механизм реализации законодательных предписаний на практике.

Норму о запрете священнослужителям УПЦ МП совершать богослужения и находиться в местах дислокации Вооруженных сил Украины ГНЭУ также подвергло критике, ведь оно, по их мнению, противоречит ст.35 Конституции Украины и нарушает принцип равенства всех религиозных конфессий в Украине.

Опираясь на эти данные, ГНЭУ предоставило свое заключение: "По результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно отклонить". Под документом стоит подпись экс-главы ГНЭУ Василия Борденюка.

Как сообщили УНН в ГНЭУ, Василий Борденюк больше не возглавляет научно-экспертное управление. Полтора года назад в соответствии с ЗУ "О государственной службе" Борденюк прекратил работать, поскольку ему исполнилось 65 лет.

Как сообщал УНН, Рада запретила УПЦ МП называтся украинской церковью, а их священникам служить на фронте.