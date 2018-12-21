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Морская база на Азове будет приоритетом-2019 для ВМС - Полторак

Морская база на Азове будет приоритетом-2019 для ВМС - Полторак

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Приоритетом на 2019 будет создание морской базы а Азовском море и штаба Военно-Морских сил. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море и предоставить расчеты по созданию морской базы на Азове. Мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют", - сказал Полторак.

По его словам, приоритетом на 2019 будет создание морской базы а Азовском море и штаба Военно-Морских сил.

Как сообщал УНН, военно-морские силы Украины в следующем году будут усилены новой техникой.

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Напомним, Военно-Морские силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВМС, Азовское море, база
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