УГО изменит название

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Управлении государственной охраны Украины подготовили законопроект с изменениями в Закон Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, которым планируется изменить название и обновить положение. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины, передает УНН.

“В Управлении государственной охраны Украины завершили работу по подготовке законопроекта с изменениями в Закон Украины ”О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц“", - сообщил начальник Управления государственной охраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей на коллегии по итогам деятельности охранного ведомства за 2018 год в пятницу, 21 декабря.

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Учтя опыт европейских охранных служб, обеспечивающих безопасность должностным лицам и функционирование органов государственной власти, Управление государственной охраны Украины трансформируется в Службу государственной охраны Украины.

“Отдельные статьи закона, регулирующего деятельность УГО, согласованы с изменениями, которые произошли в структуре органов государственной власти и включают рекомендации Счетной палаты Украины”, — отметил глава охранного ведомства.

Законопроект направлен Управлением государственной охраны на рассмотрение Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой определить его неотложным для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

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Стоит отметить, что Закон Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” был принят в 1998 году и пока не учитывает отдельные особенности европейского опыта, а некоторые его статьи устарели и не соответствуют изменениям в структуре органов государственной власти.

Напомним, 12 декабря новосозданное Государственное бюро расследований провело первое задержание.