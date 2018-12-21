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В Минобороны Британии заявили, что Черное море не принадлежит России

В Минобороны Британии заявили, что Черное море не принадлежит России

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Черное море не принадлежит России - с таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи со своим украинским коллегой Степаном Полторак в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министр Уильямсон отметил, что британские военные корабли, прибывшие в Одессу на этой неделе, демонстрируют солидарность с Украиной и подчеркивают, что "Украина не в одиночестве".

"Также это демонстрирует наше право прибыть в порты вроде Одессы, свободу навигации, свободу военно-морских сил действовать в Черном море. Это море не принадлежит России, это международное море", - заявил министр обороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что Гэвин Уильямсон выразил готовность сделать все возможное для доступа международных организаций к украинским моряков, захваченных Россией.

Напомним, 17 декабря в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Одесса и Одесская область, Великобритания, Черное море, война, флот
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