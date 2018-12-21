Генсек НАТО назвал приоритеты на 2019 год: вспомнил о деньгах, самолетах и Украине

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает увеличения количества вызовов относительно безопасности и угроз в ближайшие месяцы. Отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибербезопасность являются основными приоритетами Организации Североатлантического договора, рассказал Генсек в интервью изданию RTBF, передает УНН.

"Основной задачей для НАТО одновременно является подготовка к ряду вызовов и угроз. У нас нет роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более решительной Россией. Мы должны решать все эти проблемы одновременно", - подчеркнул он.

Роль Бельгии в НАТО

"Бельгия всегда была очень активным членом НАТО, как и в случае со всеми другими правительствами, Бельгия вносит свой вклад в коллективную оборону различными способами, в борьбе с терроризмом бельгийская сторона участвует в Афганистане. Бельгия также активно участвует в воздушном наблюдении в странах Балтии. Есть еще много других миссий и операций НАТО, и я надеюсь, что Бельгия и в дальнейшем будет очень активным членом НАТО", - сказал генсек.

F-35 на замену устаревшим F-16

Выбор американских истребителей F-35 Lockheed Martin является стратегическим решением, которое приветствуют союзники НАТО.

"Тот факт, что этот самолет используется другими партнерами по НАТО, дает несколько преимуществ: он обеспечит совместимость, страны смогут лучше работать вместе, самое важное для Бельгии - укрепить свое военное присутствие и свои операции. Это очень важный выбор для будущих поколений и на последующие десятилетия. Следует подчеркнуть, что НАТО не должно выбирать самолеты для государств-членов", - отметил он.

Бельгийские военные расходы

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы уровень расходов на оборону Бельгии достиг 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Сегодня Бельгия, имея менее 1%, считается одной из стран, что делают маленькие взносы.

"Сочетание сильной России, что незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует Восточную Украину, а также террористической угрозы, все это требует дополнительных инвестиций. Я надеюсь, что Бельгия и все Союзники по НАТО выполнят свои обещания, что означает прекращение сокращения оборонного бюджета, постепенное увеличение военных расходов и достижение цели в 2% за десятилетие", - отметил Столтенберг.

Будущее Альянса

"В НАТО наша сила - наша способность меняться в меняющемся мире. Причиной создания сильного альянса является сохранение мира. Во времена Древнего Рима говорили, что для того, чтобы иметь мир, надо быть готовым к войне, это именно то, что делает НАТО, наше первое обязательство и наш главный долг - хранить мир. Мы занимаемся этим уже 70 лет, и мы будем продолжать это делать, уравновешивать принцип защиты с политическим диалогом", - отметил он.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты призвали Венгрию восстановить отношения с Украиной и не пытаться блокировать сотрудничество Киева с НАТО, заявив, что "если Украина терпит неудачу, Венгрия окажется на переднем крае российской агрессии".