Дело Драбинко: суд отказался рассматривать ходатайство о заочном следствии относительно Януковича

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева вернул Генеральной прокуратуре Украины ходатайство, в котором прокуратура просила суд разрешить специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве относительно незаконного лишения свободы в то время архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко, который был личным помощником митрополита Владимира. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Ходатайство заместителя начальника второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины Ущапивского Я.В. о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве ... в отношении подозреваемого ЛИЦО_3 - вернуть", - указано в постановлении.

В суде пояснили, что ходатайство прокурор подал еще в июле 2017 года, при этом следствие по делу на тот момент было приостановлено, а это противоречит нормам УПК.

Такое обстоятельство, указанное в решении, лишает судью возможности вынести любое решение.

Прокурор Генеральной прокуратуры не согласился с таким решением суда и подал апелляцию. Однако, Киевский апелляционный суд отказался принять к производству жалобу прокурора, поскольку она, как указал суд, не подлежит обжалованию.

Напомним, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка для привода их в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы митрополита Александра Драбинко.

В ноябре 2016 года Генпрокуратурой составлено сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу в уголовном производстве по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а также другими работниками правоохранительных органов города Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника Предстоятеля Украинской православной церкви архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (А.Драбинко).