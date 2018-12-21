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В Киеве десятки домов остались без воды

В Киеве десятки домов остались без воды

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно остаются без воды 20 домов в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.

"По состоянию на 16:00 21-го декабря ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", – говорится в сообщении.

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Предупреждается, что в список домов, где временно отсутствует водоснабжение, вошли такие адреса:

  • ул. Городская, 2;
  • ул. Данила Щербакивского, 37;
  • ул. Дорогожицкая, 18А, 16, 14А;
  • ул. Елены Телиги, 15;
  • ул. Маршала Малиновского, 25, 25В;
  • пр-т. Лесной, 31;
  • ул. Кубанской Украины, 20, 22, 24Б;
  • бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;
  • ул. Новополевая, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;
  • ул. Смоленская, 3.

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Коммунальщики пообещали, что ликвидируют повреждения на сети ориентировочно за сутки.

Напомним, из-за аварии на магистрали 10 домов в Херсоне отключили от водоснабжения.

Источник: УНН
Теги: Киев, водоснабжение, авария, ремонт
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