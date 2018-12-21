В Киеве десятки домов остались без воды

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно остаются без воды 20 домов в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.

"По состоянию на 16:00 21-го декабря ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре населенных пункта в Донбассе остались без воды

Предупреждается, что в список домов, где временно отсутствует водоснабжение, вошли такие адреса:

ул. Городская, 2;

ул. Данила Щербакивского, 37;

ул. Дорогожицкая, 18А, 16, 14А;

ул. Елены Телиги, 15;

ул. Маршала Малиновского, 25, 25В;

пр-т. Лесной, 31;

ул. Кубанской Украины, 20, 22, 24Б;

бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;

ул. Новополевая, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;

ул. Смоленская, 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две трети жителей оккупированного Симферополя остались без воды

Коммунальщики пообещали, что ликвидируют повреждения на сети ориентировочно за сутки.

Напомним, из-за аварии на магистрали 10 домов в Херсоне отключили от водоснабжения.