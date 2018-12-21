Парубий рассказал, какой была последняя рабочая неделя ВР в 2018 году

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент за рабочую неделю, который является последним в работе ВРУ в 2018 году, принял 17 решений, из которых пять законов в целом. Об этом он рассказал во время интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

В блоке вопросов безопасности Парубий отдельно выделил проект закона о стандартизации, которая вводит общие стандарты Украины с НАТО.

"Это очень важный шаг для унификации и подготовки к вступлению Украины в НАТО", – подчеркнул Парубий.

Также он назвал важным закон об инженерно-техническом обеспечении границы, который помогает более четко контролировать границы Украины, особенно с агрессором – Российской Федерацией.

"Особенно важным для сотрудничества с США является проект закона об осуществлении закупки продукции и услуг оборонного назначения, который позволяет нам открыть финансирование Украины из тех средств, которые выделяют США", – отметил Парубий.

Кроме этого, спикер вспомнил о законопроекте о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Надеюсь, что это будет последний год для моратория на рынок земли. В следующем году Правительство должно разработать и подать соответствующие законопроекты на рассмотрение парламента", – сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, Верховная Рада утвердила календарный план на следующую сессию.