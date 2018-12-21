Стали известны марки элитных авто, за которые украинцы платят больше всего налогов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в этом году чаще всего платили транспортный налог за автомобили марки Mercedes-Benz. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответе на информационный запрос УНН.

"Наибольшее количество легковых автомобилей - объектов налогообложения, за которые физическими лицами уплачивается транспортный налог, являются автомобили марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover", - рассказали в ведомстве.

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По данным ГФС, в этом году под налогообложение попали 8568 человек, которые имеют в собственности 8927 автомобилей.

Как сообщал УНН, владельцы элитных автомобилей, подпадающих под уплату транспортного налога, заплатили в бюджет в январе-ноябре 2018 163,3 млн грн.