Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 03:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
6075
Версия для печати

Украина увеличила добычу угля в ноябре

Украина увеличила добычу угля в ноябре

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в ноябре этого года была увеличена добыча каменного угля на 1,2% до 2,3 млн тонн соответственно до ноября 2017 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Как сообщили в Госстатистики, предприятия добыли в январе-ноябре этого года 23,6 млн тонн каменного угля, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по данным ведомства, за 11 месяцев этого года произведено 147 млн тонн железной руды, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Отметим, что такие данные приведены без учета неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Напомним, на 30 ноября Украина накопила на складах ТЭС и ТЭЦ 1,751 млн тонн угля, что на 214,8 тыс. тонн или 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Источник: УНН
Теги: уголь, Украина, добыча
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.