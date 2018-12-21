Украина увеличила добычу угля в ноябре

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в ноябре этого года была увеличена добыча каменного угля на 1,2% до 2,3 млн тонн соответственно до ноября 2017 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Как сообщили в Госстатистики, предприятия добыли в январе-ноябре этого года 23,6 млн тонн каменного угля, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по данным ведомства, за 11 месяцев этого года произведено 147 млн тонн железной руды, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Отметим, что такие данные приведены без учета неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Напомним, на 30 ноября Украина накопила на складах ТЭС и ТЭЦ 1,751 млн тонн угля, что на 214,8 тыс. тонн или 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года.