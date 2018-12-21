Волкер рассказал о первом транше военной помощи Украине от США

КИЕВ.21 декабря. УНН. Конгресс США может сообщить о первом транше военной помощи Украине в начале 2019 года. Об этом в интервъю изданию “День” сказал спецпредставитель госдепартамента США в Украине Курт Волкер, передает УНН.

“Мы имеем очень тесное оборонное сотрудничество с Украиной. У нас есть люди, которые помогают Украине учениями Вооруженных сил. Мы имеем советников в Вооруженных силах, а также в Министерстве обороны. Мы предоставляем оборудование, а также открыты к продаже вооружения Украине”, — сказал Волкер.

Он напомнил о том, что Соединенные Штаты отменили запрет на летальную оборонную помощь Украине, а так же о том, что в Украине на постоянной ротации работают американские специалисты. Волкер также упомянул 250 млн долларов военной помощи Украине, которые будут выделены через Конгресс.

“Я допускаю, что о первом транше упомянутой военной помощи Конгресс сообщит в начале нового года. И, возможно, при этом будет идти речь о возможностях ВМС, противовоздушной обороны. Второй транш будет предоставлен позже, в следующем же году”, — сказал американский дипломат.

Он подчеркнул, что США будут координировать свои действия относительно специфических систем вместе с украинскими представителями в частности, чтобы знать их потребности.

Напомним, вслед за палатой представителей, сенат США поддержал выделение 250 млн долл. помощи для безопасности Украине со средствами на летальное оружие в законе о “Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны”.



