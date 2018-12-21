В Украине стали меньше производить колбасы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в ноябре 2018 года произведено колбасных изделий и подобных продуктов из мяса 20,2 тыс. тонн, что на 1,9% меньше, чем в ноябре 2017 года, но без учета неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В течение января-ноября этого года, как сообщили в ведомстве, было произведено 223 тыс. тонн колбасных изделий или на 1,3% больше, чем в прошлом году.

А вот в ноябре предприятия произвели 20,2 тыс. тонн колбасных изделий, а это на 1,9% меньше, чем в ноябре прошлого года и на 2,2% меньше, чем в октябре этого год.

Как сообщал УНН, в января-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Украине сократилось производство водки на 3,5% - до 10 млн 420 тыс. дал.