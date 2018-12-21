Авиауслугами в этом году воспользовались 20 млн украинцев – Омелян

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За последние три года Украина удвоила пассажиропоток в аэропортах Украины. А в этом году авиауслугами воспользовалось 20 млн украинцев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За последние 3 года мы удвоили пассажиропоток в аэропортах Украины. 2015 год – 10 миллионов пассажиров. 2018 год – 20 миллионов пассажиров!" – написал Омелян.

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Напомним, аэропорт "Борисполь" перенаправил 11 рейсов из-за аварии на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщал УНН, украинский международный аэропорт "Борисполь", который расположен под Киевом, попал в антирейтинг самых популярных в мире.