Новости: Экономика
Пятница, 21 декабря 2018, 19:54 • Сергей Савинцев • 4770
Авиауслугами в этом году воспользовались 20 млн украинцев – Омелян
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За последние три года Украина удвоила пассажиропоток в аэропортах Украины. А в этом году авиауслугами воспользовалось 20 млн украинцев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За последние 3 года мы удвоили пассажиропоток в аэропортах Украины. 2015 год – 10 миллионов пассажиров. 2018 год – 20 миллионов пассажиров!" – написал Омелян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт "Борисполь" ограничит прием грузов
Напомним, аэропорт "Борисполь" перенаправил 11 рейсов из-за аварии на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщал УНН, украинский международный аэропорт "Борисполь", который расположен под Киевом, попал в антирейтинг самых популярных в мире.
Источник: УНН