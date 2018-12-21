Три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли к новой Православной церкви Украины

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Винницкой области три прихода УПЦ МП перешли к новой Православной церкви Украины, передает УНН со ссылкой на Винницкую епархию Православной церкви Украины.

Как говорится в сообщении епархии, приход храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района свой выбор сделал еще накануне Объединительного Собора. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським религиозная община решила поддержать Поместную Православную Церковь.

"Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в с. Ровец, где о. Иван Просяновський также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в Украинской Церкви", - отметили в епархии.

Кроме этого, в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединился приход с. Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Напомним, что о. Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в г. Киеве.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.