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Три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли к новой Православной церкви Украины

Три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли к новой Православной церкви Украины

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Винницкой области три прихода УПЦ МП перешли к новой Православной церкви Украины, передает УНН со ссылкой на Винницкую епархию Православной церкви Украины.

Как говорится в сообщении епархии, приход храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района свой выбор сделал еще накануне Объединительного Собора. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським религиозная община решила поддержать Поместную Православную Церковь.

"Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в с. Ровец, где о. Иван Просяновський также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в Украинской Церкви", - отметили в епархии.

Кроме этого, в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединился приход с. Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Напомним, что о. Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в г. Киеве.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, УПЦ КП, УПЦ МП
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