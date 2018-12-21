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Порошенко поговорил с премьером Молдовы о безопасности

Порошенко поговорил с премьером Молдовы о безопасности

Петр Порошенко

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации пресс-службы, стороны отметили высокий уровень партнерских отношений между Украиной и Молдовой.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об усилении взаимодействия в пограничной сфере и расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы в рамках международных организаций.

Ранее Порошенко обсудил с Меркель "Азовский пакет санкций".

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Петр Порошенко
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