Порошенко поговорил с премьером Молдовы о безопасности

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации пресс-службы, стороны отметили высокий уровень партнерских отношений между Украиной и Молдовой.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об усилении взаимодействия в пограничной сфере и расширение совместного пограничного и таможенного контроля в отдельных пунктах пропуска на украинско-молдавской государственной границе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности в регионе и сотрудничеству Украины и Молдовы в рамках международных организаций.

Ранее Порошенко обсудил с Меркель "Азовский пакет санкций".