Водопровод в Торецке отремонтирован

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Торецке отремонтировали водопровод и заполняют его водой. Об этом сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook, передает УНН.

"С 16:30 начинается заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк. Все повреждения ремонтники ликвидировали, но завтра, после заполнения водопровода водой, водопровод снова должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных работ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, на водопроводе "Горловка - Торецкое" увеличились расходы воды. В связи с этим Фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды по водопроводу. Из-за этого было остановлено централизованное водоснабжение в четырех населенных пунктах: город Торецке и Железное, г. Северный и Южный. Из-за отсутствия воды в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.