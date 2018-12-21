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Добыча газа в ноябре увеличилась почти на 3%

Добыча газа в ноябре увеличилась почти на 3%

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в ноябре этого года было добыто 1,7 млрд куб. м природного газа, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но без учета неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По информации ведомства, в течение января-ноября нынешнего года угледобывающие предприятия подняли 18,6 млрд куб. м природного газа, что на 1,1% больше по сравнению с 2017 годом.

Также за 11 месяцев было произведено 603 тыс. тонн природного газового конденсата, полученного из месторождений природного газа. А это на 1,6% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНН, частная добыча природного газа в 2018 году выросла на 18% до 3,1 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Госстат, добыча
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