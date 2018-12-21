ГБР задержало начальника одного из отделов полиции в Запорожской области

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачен и задержан начальник Пологовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательство и получению неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и оперативного сопровождения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины чиновника задержали после получения им неправомерной выгоды от подчиненного в собственном служебном кабинете.

По предварительным данным, указанный полицейский систематически подстрекал своего подчиненного к вымогательству и получению неправомерной выгоды от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.



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При получении очередной неправомерной выгоды в сумме 11 000 гривен и 150 долларов США он был задержан следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъято.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и иные процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.



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Задержанному инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины: часть 4 статьи 27 (подстрекательство к совершению преступления) и часть 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.



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