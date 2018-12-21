Стало известно, какие страны имеют шанс увидеть снег на Рождество

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Шанс увидеть снегопад на Рождество в странах мира отличается и является самым низким за последние годы. Информацию об этом сообщает Vouchercloud, на котором опубликовали The White Christmas Map, передает УНН.

В Украине шанс увидеть снег на Рождество составляет 46,4%. Что касается России, то вероятность снегопада составляет 63,1%, в Беларуси - 55,6%, Эстонии - 50,9%.

Высокие шансы полюбоваться мерцающим снегом во время рождественских ярмарок имеют жители таких европейских стран: Норвегия (43,4%), Исландия (40,9%), Швеция (33,7%), Польша (30,1%) и Чехия (27 6%).

Также, шанс увидеть снег на Рождество в Великобритании составляет 5,4%. В Шотландии такая вероятность составляет 6,8%, в Англии - 5,4%, в Северной Ирландии - 5,7%, в Уэльсе, Ирландии - 3,9%.

Отмечают, что 127 стран могут Рождество не увидеть снег вообще, а это почти 65% всех стран мира.

Добавим, что речь идет о католическом Рождестве, которое празднуют 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю.

Как сообщал УНН, на Закарпатье и в Карпатах завтра, 22 декабря, синоптики прогнозируют сильные снегопады, порывистый ветер и дожди. Объявлено штормовое предупреждение.