США подняли цены на российские визы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С 1 января 2019 американские визы на три года подорожают для российских граждан. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Российской Федерации, передает УНН.

"С 1 января 2019 гражданам РФ в некоторых случаях придется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу В1/В2 (для деловых и туристических поездок) одобрено", - отмечают на сайте посольства.



Таким образом, для получения американской визы на три года гражданам РФ придется дополнительно оплатить сбор в размере 143 долларов. Для получения единовременной американской визы сроком до одного года сбор останется прежним - 160 долларов.



На сайте Посольства также отмечают, что "сбор за выдачу визы основанный на "взаимности", поскольку за тот же тип визы Российская Федерация взимает такой же сбор с граждан Соединенных Штатов.



Как сообщал УНН, с 1 января следующего года Министерство иностранных дел будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде, е-Виз, иностранцам из 52 государств мира по расширенным перечням оснований въезда в Украину.