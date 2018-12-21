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Украинцев предупредили о проблемах в аэропорту Лондона

Украинцев предупредили о проблемах в аэропорту Лондона

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Посольство Украины в Великобритании предоставило рекомендации гражданам Украины в связи с нарушением в работе аэропорта Гэтвик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства.

"21.12.2018 г. по состоянию на 18:00 работа аэропорта Гэтвик было опять заблокирована, прибытие и отправка рейсов не осуществляется. Учитывая указанное, Посольство рекомендует гражданам Украины, которые имеют запланированные рейсы в/ из аэропорта Гэтвик отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять Ваш перелет, а также служб аэропорта", - говорится в сообщении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, просим безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону "горячей линии" +447553483628, адрес электронной почты [email protected]

Как сообщал УНН, появление пары беспилотников у лондонского аэропорта Гэтвик посеяла панику среди пассажиров - в результате работа одного из самых загруженных терминалов была парализована более суток.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Лондон, аэропорт, посольство
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