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В России губернатор обязал чиновников делать с ним зарядку

В России губернатор обязал чиновников делать с ним зарядку

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во Владивостоке бюджетников обязуют участвовать в пробежке с губернатором Приморского края, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Бюджетные учреждения Владивостока получают письма от мэрии города, в которых поручается отправлять по 5-10 человек на еженедельные пробежки с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В письме говорится, что в связи с субботними "зарядками с губернатором", бюджетные организации просят "организовать участие" в них около пяти-десяти своих сотрудников.

Как говорится в документе, список участников мероприятия госучреждения должны составлять еженедельно по четвергам.
Как сообщают российские СМИ, пробежки на Спортивной набережной Владивостока организуются с начала декабря: тогда в Приморье началась избирательная кампания перед повторными выборами губернатора региона. Выборы прошли 16 декабря. Их выиграл исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

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Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, губернатор
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