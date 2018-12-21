В Санкт-Петербурге пожар на складе пиротехники вызвал салют

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пожар произошел на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге, сообщает УНН со ссылкой по информации ТАСС.

"В Химическом переулке в центре Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, сведений о пострадавших не поступало. Он также добавил, что пожар произошел в здании площадью 2,4 тыс. кв. м.

"На месте пожара были взрывы пиротехники, сейчас они вроде бы прекратились", - отметил собеседник агентства.

В ликвидации возгорания участвуют 78 человек личного состава и 22 единицы техники. Площадь пожара составляет 300 кв. м, в настоящее время пожар локализовали. Жилых домов ближе 1 км к месту пожара на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурга нет. Однако свидетели пожара сообщили о неконтролируемом салюте.

Напомним, на заводе в Санкт-Петербурге произошел взрыв: пострадало четверо работников.