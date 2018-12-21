Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 21 декабря 2018 22:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6540
Версия для печати

В Украине прибудут ВМС Великобритании для помощи украинским военным

В Украине прибудут ВМС Великобритании для помощи украинским военным

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-Морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-Морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирование совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно Военно-морским силам", - сообщил Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Морская база на Азове будет приоритетом-2019 для ВМС - Полторак

Как сообщал УНН, Военно-Морские силы Украины в следующем году будут усилены новой техникой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВМС получит новые катера - СМИ

Напомним, Военно-Морские силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВМС, армия, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.