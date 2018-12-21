В Украине прибудут ВМС Великобритании для помощи украинским военным

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-Морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-Морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирование совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно Военно-морским силам", - сообщил Полторак.

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Как сообщал УНН, Военно-Морские силы Украины в следующем году будут усилены новой техникой.



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Напомним, Военно-Морские силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

