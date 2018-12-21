Боксер Беринчик перевесил филиппинца накануне чемпионского боя

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ведущий украинский боксер в легком весе, обладатель пояса WBO Oriental Денис Беринчик проведет поединок с филиппинцем Росеки Кристобалем за вакантный титул Интернационального чемпиона WBO, информирует УНН со ссылкой на страницу "Time Boxing" в Instagram.

Сейчас боксеры прошли процедуру взвешивания. Вес Беринчика составил 61,2 кг, зато его соперник оказался легче на 0,6 кг - 60,6 кг.

Отметим, что в послужном списке украинца 9 выигрышей, из которых 6 КО и ни одного поражения. В его визави 15 побед при 2 поражениях.

Поединок спортсменов пройдет завтра на арене "Терминал" в Броварах.

Как сообщал УНН, ранее украинский абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик получил звание лучшего боксера года по версии ESPN.