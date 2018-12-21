Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 03:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6720
Версия для печати

Боксер Беринчик перевесил филиппинца накануне чемпионского боя

Боксер Беринчик перевесил филиппинца накануне чемпионского боя

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ведущий украинский боксер в легком весе, обладатель пояса WBO Oriental Денис Беринчик проведет поединок с филиппинцем Росеки Кристобалем за вакантный титул Интернационального чемпиона WBO, информирует УНН со ссылкой на страницу "Time Boxing" в Instagram.

Сейчас боксеры прошли процедуру взвешивания. Вес Беринчика составил 61,2 кг, зато его соперник оказался легче на 0,6 кг - 60,6 кг.

Отметим, что в послужном списке украинца 9 выигрышей, из которых 6 КО и ни одного поражения. В его визави 15 побед при 2 поражениях.

Поединок спортсменов пройдет завтра на арене "Терминал" в Броварах.

Как сообщал УНН, ранее украинский абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик получил звание лучшего боксера года по версии ESPN.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.