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Завтра будет лучший день для уборки – астролог

Завтра будет лучший день для уборки – астролог

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Завтра, 22 декабря, согласно астрологическому календарю, начинается астрономическая зима, этот день также является лучшим для уборки. Об этом в Facebook сообщила астролог Елена Осипенко, передает УНН.

“Завтра, 22 декабря, в 0:23 Солнце входит в первый градус Козерога и начинается день зимнего солнцестояния. Это самый короткий день в году и самая длинная ночь, начинается астрономическая зима. С этого дня начинается отсчет для встречи китайского Нового Года — второе новолуние со дня зимнего солнцестояния, в 2019 году это 5 февраля”, — сообщила астролог.

Как отметила астролог, 22 декабря — это лучший день для уборки. По традиции, в этот день нужно выбрасывать все ненужные вещи, чтобы впустить больше чистой энергии. В этом году день зимнего солнцестояния совпадает с полнолунием, что придает ему особую энергию.

“Помимо материальной уборки, не забудьте очистить свою голову от грязных и тяжелых мыслей. Это прекрасный день для медитации или молитвы. В этот день нужно загадывать желания и хорошо просить Солнце об его исполнении”, — добавила астролог.

Кроме того, как и в любой другой праздник, в День зимнего солнцестояния детям дарят сладости.

Напомним, ночь с 21 на 22 декабря считается самой длинной. Солнце максимально опустится в южное полушарие неба. Ученые считают, что эта дата является началом астрономической зимы.

Солнцестояние — момент времени, в который центр Солнца проходит либо через самую северную точку эклиптики (точка летнего солнцестояния — ред.), либо через самую южную ее точку (точка зимнего солнцестояния — ред.). В году два солнцестояния — зимнее и летнее.

Начиная с 21 декабря, в Украину придет теплый атмосферный фронт, который принесет повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед.

Источник: УНН
Теги: астрономия, зима, солнцестояние
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