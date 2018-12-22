Павелко, в отличие от Суркиса, не выгоден РФ в составе УЕФА - эксперт

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент ФФУ Андрей Павелко является официальным кандидатом от Украины на выборы вице-президентов в УЕФА, запланированные в феврале следующего года. Однако, в отличие от действующего вице-президента УЕФА Григория Суркиса, кандидатура Павелко не устраивает РФ. Об этом в комментарии УНН рассказал спортивный эксперт Дмитрий Лащук.

"Дело в том, что Григорий Суркис и Медведчук для меня неразделимые фигуры. Я думаю, что Суркис представляет в УЕФА больше интересы России, а не Украины. Хотя он тоже имел свой вклад в Украине - благодаря ему состоялось Евро-2012", - сказал он.

В общем, по убеждению Лащука, Россия пытается вмешиваться во все сферы жизни украинцев, и футбол, к сожалению, не исключение.

"Почему вообще Россия вмешивается в наши интересы? Россия просто является геополитическим игроком, она везде хочет иметь свои интересы, и поэтому, я думаю, Павелко ее где-то не устраивает и поэтому она вмешивается. Павелко не будет лоббировать интересы РФ в УЕФА, как это делал Суркис. Он будет думать об Украине", - добавил эксперт.

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Напомним, на выборах в Исполком УЕФА Украина выдвинула кандидатуру действующего президента ФФУ Андрея Павелко. Сроки подачи документов на выборы закончились 7 декабря этого года.

Григорий Суркис же потерял право баллотироваться в УЕФА еще раньше - 17 октября текущего года, по той причине, что он не является действующим представителем ФФУ. Также, никто из членов Исполкома украинской Федерации футбола, начиная с марта 2018 года, так и не предложил его кандидатуру как потенциального представителя от Украины.

О завершении карьеры Суркиса в УЕФА уже было заявлено в украинских СМИ, поскольку регламент организации предусматривает четкую процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Исполком, и относительно Суркиса она не была выполнена.

Вместе с тем, Суркис, похоже, до сих пор не оставляет надежды удержаться в УЕФА. Об этом свидетельствует письмо, обнародованное первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком. В нем, среди прочего, говорится о просьбе к Президенту Украины Петру Порошенко вернуть Суркиса в состав Исполкома ФФУ и выдвинуть его кандидатом на выборах УЕФА.

Отметим, что под указанным письмом журналисты обнаружили поддельные подписи функционеров. В частности, таким оказался автограф Олега Блохина, который сам публично заявил СМИ, что "ничего не подписывал".