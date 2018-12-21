Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 01:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6540
Версия для печати

Трамп готов к прекращению работы правительства США

Трамп готов к прекращению работы правительства США

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Дональд Трамп заявил, что администрация США готова к долгосрочной частичное прекращение работы правительства, которая может начаться 22 декабря, если Сенат не одобрит резолюцию о дальнейшем финансировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление американского лидера, сделанное для журналистов в Белом доме.

“Произойдет или не случится прекращения (работы правительства — ред.) — это полностью зависит от Демократической партии”, — заявил он. “Возможно, что случится прекращения. Я бы сказал, что шанс этого очень большой ... Мы полностью готовы к очень долгого прекращения работы правительства”, — подчеркнул хозяин Белого дома.

На данный момент законодатели США так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября. Его необходимо утвердить до наступления 22 декабря, иначе работа правительства может быть частично приостановлена из-за отсутствия средств. Без финансирования может остаться только примерно четверть федерального правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для других госучреждений Конгресс ранее одобрил выделение средств до конца сентября следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер рассказал о первом транше военной помощи Украине от США

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла в четверг проект резолюции об очередном временное продолжения работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года, включив туда расходы в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Источник: УНН
Теги: США, правительство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.