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Президентом НОК стал Сергей Бубка

Президентом НОК стал Сергей Бубка

Сергей Бубка

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Олимпийской базе в Конча-Заспе прошла ХХХІІІ отчетно-выборная Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины. На ней президентом НОК Украины был избран Сергей Бубка. Он будет возглавлять комитет в течение 4-х последующих лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НОК Украины.

“После завершения успешной спортивной карьеры знаменитый Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка эффективно работает на посту спортивного управленца. Он входит в руководство мирового спорта, будучи членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций”, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2016 году Международный олимпийский комитет (МОК) переизбрал членом своего исполнительного комитета президента Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Как сообщал УНН, в той же Генеральной Ассамблеи НОК Украины, на должность вице-президента НОК, было выбрано действующего Президента Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Источник: УНН
Теги: Сергей Бубка, НОК
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