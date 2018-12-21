Центровой Пустовой провел самую результативную игру карьеры в Евролиге

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В регулярном чемпионате самого престижного европейского турнира по баскетболу Евролиги произошло испанское противостояние - "Барселона" Украинская Артема Пустового гостила в ДК "Баскония", передает корреспондент УНН.

На старте второй четверти Пустовой удался точный бросок "полукрюком". При второй появлению центровой сборной Украины добавил мяч в кольцо после недостатки партнера и сумел забить с фолом из-под кольца. Именно в этот промежуток каталонцы отличились рывком, который позволил им удержать положительный результат 77:70.

Пустовой получил 10:45 минут игрового времени за которые набрал 9 очков (4/5 двухочковые, 1/1 штрафной) и 4 подбора, став вторым по результативной эффективностью в составе "Барселоны" (РЕ - 13 пунктов).

Примечательно, что данная победа позволила "сине-гранатовым" прервать серию из 4-х подряд поражений в турнире. Сейчас Пустовой и компания поднялась на 7 место из 16 коллективов (7 побед и 7 поражений).

Заметим, что предыдущий персональный рекорд результативности Пустового в Евролиге был оформлен в игре с московским "ЦСКА" (8 очков).