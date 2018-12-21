Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 декабря 2018 03:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальный подарок для ребенка под елку 3960
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3465
Версия для печати

Центровой Пустовой провел самую результативную игру карьеры в Евролиге

Центровой Пустовой провел самую результативную игру карьеры в Евролиге

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В регулярном чемпионате самого престижного европейского турнира по баскетболу Евролиги произошло испанское противостояние - "Барселона" Украинская Артема Пустового гостила в ДК "Баскония", передает корреспондент УНН.

На старте второй четверти Пустовой удался точный бросок "полукрюком". При второй появлению центровой сборной Украины добавил мяч в кольцо после недостатки партнера и сумел забить с фолом из-под кольца. Именно в этот промежуток каталонцы отличились рывком, который позволил им удержать положительный результат 77:70.

Пустовой получил 10:45 минут игрового времени за которые набрал 9 очков (4/5 двухочковые, 1/1 штрафной) и 4 подбора, став вторым по результативной эффективностью в составе "Барселоны" (РЕ - 13 пунктов).

Примечательно, что данная победа позволила "сине-гранатовым" прервать серию из 4-х подряд поражений в турнире. Сейчас Пустовой и компания поднялась на 7 место из 16 коллективов (7 побед и 7 поражений).

Заметим, что предыдущий персональный рекорд результативности Пустового в Евролиге был оформлен в игре с московским "ЦСКА" (8 очков).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.